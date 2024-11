Svobodné dolby. Máme hole v ruce. OF? Osvobození Fojtíka. Anebo snad: Očekávám funkci?“ Hodina dějepisu v podání Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse. Scénka, která byla natočena krátce po roce 1989 pro televizní pořad Možná přijde i kouzelník, dodnes rozesmává ty, kteří stáli proti ozbrojencům s holýma rukama, i současné studenty.

Zkomolená hesla, zkratky a pojmy obhajoval Oldřich Kaiser coby středoškolačka Karolína u tabule s takovou nadsázkou, že snad nikdo z tehdejšího publika nevěřil, že by jednou listopadová revoluce mohla být pro děti vzdálená jako bitva u Sudoměře.

Střih. Je to už 35 let. Po celé zemi se chystají happeningy. Organizují je většinou mladí lidé. Ti si jistě nespojují Občanské fórum s Fojtíkem, ale možná také úplně nechápou, co nás tehdy do ulic přivedlo. Historik Michal Stehlík s publicistou Martinem Gromanem se jim to snaží objasnit v nejnovějším díle své populární knižní série. Nazvali jej Přepište dějiny (nejen) k maturitě a čtenářům předkládají celistvější pohled na poslední století. První kapitola začíná Tomášem G. Masarykem, poslední končí Václavem Havlem.

Foto: Nakladatelství Jota

„Snažili jsme se postihnout, že listopad 1989 není vnitřně zlom ve společnosti, rozhodně ne srovnatelný třeba s koncem druhé světové války. Rok 1989 je akcelerace vývoje, je to pád politické garnitury, ale společnost z něj jako změněná nevychází, spíše se pak transformuje v následujících letech a některé principy z konce normalizace v zásadě přežívají nadále,“ vysvětluje Martin Groman pro HN. Přežívají také fámy? „Mýtů typu mrtvého studenta Šmída už moc není. Spíše se teď objevuje téma infiltrace studentského průvodu agenty StB, které může vyvolávat dojem, že všechno bylo jinak a někdo něco řídil, což je celkem nemístné.“

Známá dvojice nebude v neděli chybět v centru Prahy, v rámci Korzo Národní se chystá při veřejném podcastu rozmlouvat o konci 80. let: „Půjde jak o vztah tehdejších představitelů katolické církve k režimu, tak o situaci v podzemní církvi.“

Michal Stehlík, Martin Groman: Přepište dějiny (nejen) k maturitě

KNIHA, vydalo nakl. Jota, 2024