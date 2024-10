Coldplay: Moon Music

HUDBA, album vydává Parlophone a Atlantic Records, vychází 4. 10.

Jejich současná koncertní šňůra, která ještě není u konce, se v srpnu stala nejvýdělečnějším rockovým turné v historii. Podle webu Billboard Boxscore, jenž sleduje koncertní tržby téměř čtyřicet let, mělo v té době turné The Music of the Spheres World Tour na kontě už 945,7 milionu dolarů – tedy asi 21,4 miliardy korun. Nyní – 4. října – vydávají britští Coldplay nové album Moon Music. V pořadí desáté. Turné k němu se plánuje na rok 2025. Před pár dny kapela vážně vzkázala, že natočí celkem 12 alb – s tím, že je potřeba mít jasnou hranici. A že „méně je více“. V uších už vám možná zní nejnovější hity „Feels Like I’m Falling in Love“ nebo „We Pray“, které už jsou venku.

Designblok

FESTIVAL, Praha, 2.–6. 10.

V nově zrekonstruované budově Muzea Prahy, v Bastionu Florenc, v Uměleckoprůmyslovém muzeu a na dalších pražských místech se koná 26. ročník festivalu designu. Ten se také po loňském úspěchu vrací i na Pražský hrad, kde se v Jízdárně – v rámci výstavy High Craft – potkává na 30 vybraných tvůrců a značek. Mimo jiné tu také firma Moser prezentuje vázu Drop a další díla svého uměleckého ředitele Jana Plecháče. Anebo KodlContemporary představuje konceptuálního umělce Lukáše Nováka, a to prostřednictvím série Neřesti. Ta je inspirována slavným cyklem Matyáše Bernarda Brauna.

Lukáš Novák: Neřesti – Lenost Foto: KodlContemporary

4+4 dny v pohybu

FESTIVAL, Praha, 4.–13. 10.

„Jediné divadelní představení o politice, na které vás prosíme, abyste se v této době šli podívat,“ napsal francouzský deník Libération o inscenaci Elles vivent (Ony žijí), která zahajuje v divadle Archa+ festival 4+4 dny v pohybu. „Pojednává o myšlenkách, to ony žijí, žijí si vlastním životem a není snadné se jich zbavit,“ vysvětlují organizátoři. A zvou na řadu dalších představení, výstav, workshopů, diskusí i performancí, jež se odehrají v pražských ulicích či v usedlostech Bulovka a Cibulka. Tam všude půjde o myšlenky a témata, která rezonují v době, kterou žijeme.