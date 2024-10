Proti věku není léku,“ tvrdí rčení. Moderní medicína však hledá léky, které by dopady stárnutí na lidský organismus zmírnily. Často se testují preparáty, které se už používají k léčbě jiných onemocnění. Novou cestu k nadějným „brzdám stáří“ nyní ukázal pirfenidon, určený původně pacientům trpícím fibrózou plic. Při tomto onemocnění se v plicích hromadí vazivo a v důsledku toho dochází ke zjizvení tkáně.

Tým vedený Francescou Duncanovou z chicagské Northwestern University už před několika lety zjistil, že fibróza postihuje také stárnoucí vaječníky. Vědce napadlo, zda by nebylo možné vaječníky neboli ovaria léčit medikamenty, které brzdí zjizvení plic. Duncanová a její spolupracovníci se pokusili omladit vaječníky postarších laboratorních myší pirfenidonem. Výsledky experimentů zveřejnili ve vědeckém časopise GeroScience.

Pirfenidon zlepšil stav ovarií starých myších samic. Zdaleka nešlo jen o kvalitu vajíček. K normálu se posunula i produkce hormonů, což mělo pozitivní vliv na celý organismus. Duncanová a spol. předpokládají, že zbrzděné hromadění vaziva pomůže i lidským vaječníkům. To by otevřelo cestu k oddálení menopauzy a poklesu plodnosti u žen ve věku kolem čtyřicítky. Stabilní produkce hormonů by také zpomalila postup osteoporózy, snížila riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob a oddálila pokles duševní výkonnosti. Vědci ale upozorňují, že nyní vyráběný a užívaný pirfenidon se určitě neuplatní jako lék pro ženy, kterým „tikají biologické hodiny“.

„Pro tenhle účel se pirfenidon nehodí, protože má příliš silné nežádoucí vedlejší účinky. Je například toxický pro játra, i když my jsme to u myší nepozorovali,“ vysvětluje Francesca Duncanová. „Šlo nám o odhalení principu stárnutí ovarií. Víme, že můžeme zbrzdit fibrózu myších vaječníků a zlepšit tak jejich stav. Nyní pátráme po bezpečném a účinném léku, který zajistí stejné zlepšení u lidí.“