Kaos (Velká Británie, 2024)

SERIÁL, tvůrci: Charlie Covell, Georgia Christou a další, na Netflixu od 29. 8.

Už Jeff Goldblum v roli Dia je impozantní. Obléká se do bílého, přebývá v nádherném paláci s rozlehlými zahradami a těší se z klidu a míru. Jenže pak banda Trójanů zhanobí jeho nový pomník, a tak se nad Olympem nějak zkazí počasí a neurotický Zeus se začne mstít lidstvu. Jedna třeskutá pohroma střídá druhou, ani Héra s tím nic nenadělá. Do šarvátek a bitek se vrhají smrtelní i nesmrtelní. „Mnohovrstevnatý, bezchybně rozvržený a vypointovaný příběh, který je rafinovanou, vtipnou, inteligentní i brutální reminiscencí řecké mytologie,“ píše The Guardian.

Akrobaté až do domu

DIVADLO, Cirk La Putyka – Circus Express, do konce září

Soubor Cirk La Putyka, který roky osvěžuje českou scénu nápaditými představeními, v nichž se prolíná tanec, divadlo a akrobacie, přišel s další novinkou. Pod názvem Circus Express nabízí „dovoz novocirkusového představení až do domu“, a to v podobě pětadvacetiminutového vystoupení s pěti akrobaty a původní hudbou. „Zaručujeme, že naši akrobaté k vám na oslavu narozenin, soukromou nebo firemní party přijedou vždy čerství a v nejvyšší možné kvalitě,“ tvrdí zvesela principál Rostislav Novák ml. a upozorňuje, že nabídka platí jen do konce září.

Foto: Dan Vojtěch

Velký finále Police Symphony Orchestra

KONCERT/ FILM, Litomyšl, 7. září

V červenci 2022 jako dosud jediný amatérský orchestr v historii odehrál závěrečný koncert Smetanovy Litomyšle a přizval tehdy na pódium i francouzskou zpěvačku Zaz. Teď se mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra vracejí na „místo činu“. V Litomyšli zahrají 7. září v rámci oslav zápisu tamního zámeckého areálu na seznam UNESCO a zároveň zvou na film režiséra Dominika Kalivody Velký finále PSO. Snímek, který mapuje tři roky „života“ hudebního tělesa, jež vzniklo před lety v Polici nad Metují a dnes sdružuje amatéry z celé republiky, je na programu i dalších kin v Česku.

Foto: Michal Bareš

tata_bojs.doc

FILM, režie Marek Najbrt, distribuce Aerofilms, v kinech od 5.9.

Celkem to dělá 36 let, 1298 koncertů, 161 skladeb, 10 alb, 24 klipů, 1 výstavu, 2 knihy a 1 celovečerní dokumentární film. Ten natočil Marek Najbrt a v premiéře jej uvedl na letošním karlovarském festivalu. Hlavními postavami snímku jsou Milan Cais a Mardoša, kteří kapelu Tata Bojs založili ve svých 14 letech na hanspaulské základní škole a od té doby spolu hrají, vyvíjejí se, mění. „A to mě baví,“ říká Marek Najbrt. „A taky mě baví, jak se opakovaně vrhají doprostřed proudu, aby se nakonec stejně vynořili někde v meandrech alternativy.“