Lovu zdar! (Přes kosti mrtvých)

EKO-THRILLER, Klicperovo divadlo v Hradci Králové (Studio Beseda), režie Martin Satoranský, 7. 9.

Ten román je v kontextu tvorby Olgy Tokarczukové zvláštní nejen názvem převzatým od Williama Blakea. Verše anglického básníka uvozují kapitoly, objevují se v textu, atmosféra apokalypsy se prostě snáší na česko-polské pomezí, až v lese začnou umírat lidé... Ano, pozdější nositelka Nobelovy ceny tehdy v roce 2009 překvapila, když se pustila na pole lehčích žánrů. Detektivka Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých nicméně inspirovala Agnieszku Hollandovou k natočení filmu s Miroslavem Krobotem v jedné z hlavních rolí, v Českém rozhlase vznikl seriál a letos v červnu se v Hradci Králové konala také divadelní premiéra. „Morální eko-thriller plný humoru, poezie a hvězd“– tak inscenaci charakterizují tvůrci a ptají se: „Kdo je vlastně predátor a kdo je kořist?“

Foto: archiv Klicperova divadla

Noc zlomených nehtů

MUZIKÁL, Divadlo pod Palmovkou, Praha, režie Tomáš Dianiška, premiéra 20. 9.

„Všichni si občas představujeme, co by se stalo, kdybychom náhle, nelegálně, pohádkově zbohatli, a jak bychom se zachovali tváří v tvář smrtelnému nebezpečí. My vám to ukážeme,“ směje se Tomáš Dianiška a líčí představení, které připravuje s herci Divadla pod Palmovkou, jako první český rapový muzikál. Se spoluautory jej nazvali Noc zlomených nehtů a propojují v něm humor, kontroverzi, napětí a hudbu. Ta hraje hlavní roli, proto všechny skladby napsal Kato aka Def aka Deph, frontman skupiny Prago Union. „Sám jsem rapovou kapelu měl,“ říká režisér: „Jmenovali jsme se Pipinky pi*o, hráli jsme po premiérách a na večírcích. Teď jsme se poskládali v plné, napěchované sestavě a muzikál je tu! Čirá radost.“

Foto: archiv Divadla pod Palmovkou

