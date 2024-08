Cystická fibróza patří v evropské populaci k nejčastějším dědičným chorobám, ať už postihuje jakýkoli vnitřní orgán. Korekce poškozeného genu dlouho vázla na bariéře, jež bránila průniku léků do plic. Tato překážka konečně padla a nemocným svítá naděje.

Člověk má plíce protkané hustě rozvětveným labyrintem dýchacích cest o celkové délce 2400 kilometrů. Vdechnutý vzduch jimi proudí do půl miliardy plicních sklípků, kde si z něj krev bere kyslík a zbavuje se oxidu uhličitého. Často se uvádí, že se vnitřní plocha lidských plic vyrovná tenisovému kurtu, tedy 200 metrům čtverečních. To je ale omyl, plicní sklípky zabírají celkovou plochu „jen“ 75 metrů čtverečních. Ani v nejmenším to nebagatelizuje nároky kladené na plíce při běžných aktivitách, či dokonce při intenzivní námaze.

Zbývá vám ještě 90 % článku