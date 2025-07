Protéza napevno spojená se stehenní kostí a vybavená speciálním regulátorem zpracovávajícím podněty ze svalů dovoluje přirozenou chůzi, pohyb po schodech i ve svahu. Člověk ji vnímá jako nedílnou součást svého těla. „Je to naplnění vize, která vědce zaměstnává už dlouhou dobu,“ skládá poklonu nové studii kolegů z Massachusetts Institute of Technology (MIT) přední odborník na mechatroniku Michael Goldfarb z Vanderbilt University.

Díky vynálezům týmu vedeného Hughem Herrem z MIT chodí pacienti s nohou amputovanou nad kolenem jistěji a rychleji, nemají potíže se zdoláváním schodů nebo s překračováním překážek. Protézu zcela nové koncepce vnímají jako součást svého těla, protože spolehlivě vykonává to, co zamýšlejí udělat. Hugh Herr velmi dobře ví, co lidé s amputovanou končetinou potřebují, protože sám přišel o obě nohy a chodí na protézách. Za revoluční objevy v novém oboru biomechatroniky, jenž propojuje elektroniku, mechaniku a lidskou fyziologii, ho časopis Time už v roce 2011 vyhlásil za „lídra bionického věku“.

