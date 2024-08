Karlovarský festival počítal dva dny do finále a v kinech už startoval film, který jej otevíral. Propojení s diváky po celé republice byl samozřejmě efektní bonus, zvláště když režisér, scenárista, autor hudby a představitel hlavní mužské role (v jedné osobě) přijel do Karlových Varů sám svůj snímek uvést.

Řeč je o Viggu Mortensenovi, který nás uhranul coby Aragorn v Pánovi prstenů a který v poslední době překvapuje svým širokým uměleckým záběrem. Překvapivý je i jeho autorský snímek Až na konec světa, westernová romance, jak se jej recenzenti naučili záhy po Varech nazývat a pro nějž inspiraci hledal, jak sám řekl, v životě své matky. „Nechtěl jsem dělat western, prostě jsem psal příběh… A pak jsem přemýšlel, kde a kdy by se měl odehrávat. A napadlo mě, že 19. století a západní hranice USA by byly dobrým místem, protože by pro ni bylo těžké být nezávislou ženou a být sama.“

A tak tedy svobodomyslná květinářka Vivien Le Coudy potká jednoho dne na trhu v San Francisku svérázného tesaře Holgera Olsona a vydá se s ním nazdařbůh nevadskou krajinou. Vlastně se neznají, ani moc nerozmlouvají, ale výjimečné pouto mezi nimi funguje od první minuty. On je Dán, ji matka vychovávala ve francouzštině, a tak se na jejich pouti střetávají nejen dvě odlišné kultury s tvrdou americkou realitou, ale i postavy z legend a pohádek. „Násilí a tragédie jsou to, kam příběh směřuje, a tato trajektorie je zřetelná v každém záběru: svět, kde je třeba agresi buď silou vzdorovat, nebo ji přijmout,“ napsal The Guardian. Tak tedy přece jen western? Nepostrádá žádné žánrové náležitosti, ale jako kdyby se zadrhával, rozostřoval. Je to spíš balada. Meditace. Nebo báseň?

Až na konec světa (2023)

FILM, režie, scénář a hudba Viggo Mortensen, distribuce Aerofilms, v českých kinech od 4. 7.