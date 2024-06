Až na konec světa (Kanada, Mexiko, Dánsko 2023)

FILM, režie, scénář, hudba, produkce Viggo Mortensen, distribuce Aerofilms, v kinech od 4. 7.

I kdybychom snad všechny filmy, v nichž během své takřka padesátileté kariéry hrál, vytěsnili, jedna role se zapomenout nedá. Viggo Mortensen zůstane navždy ztepilým Aragornem z Pána Prstenů. Toho si neodpáře, ať dělá co dělá, ať třeba i píše básně, skládá muziku, maluje, fotí či vydává knihy ve svém nakladatelství Perceval Press. Multitalentovaný umělec si ovšem z žádných nálepek hlavu nedělá a s obdivuhodnou energií se pouští do dalších projektů. Ten nejnovější se jmenuje Až na konec světa a zahájí dnes karlovarský festival. Jak jinak, za osobní přítomnosti Aragorna.

Kosheen, November 2nd, Rozálie a další

HUDBA, koncerty na 58. MFF Karlovy Vary

Zatímco v kinosále bude festivalový úvod patřit snímku Vigga Mortensena, před hotelem Thermal posléze ovládne pódium britská skupina Kosheen. Populární kapela se zpěvačkou Sian Evansovou se představí ve speciální show, čímž naváže na tradici zahajovacích koncertů pro veřejnost. Festival v minulých letech otevíraly už třeba kapely Lucie, MIG 21, Morcheeba, Russell Crowe s Indoor Garden Party či Orchestr Národního divadla. V následujících dnech letos ještě zahrají třeba Ivan Hlas, November 2nd či akordeonistka Rozálie, na koncertě na počest Radima Hladíka se pak potká celá plejáda známých muzikantů.

Skupina Kosheen Foto: Alina Harmash

Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka

AUDIOKNIHA, režie Michal Bureš, čte David Novotný, vydavatelství OneHotBook 2024

Foto: OneHotBook

Bylo nebylo, žil v Dolních Bukvičkách u Kouřimi chalupník Klapzuba a ten na loučce za stavením vycepoval ze svých synů fotbalovou jedenáctku. Nastoupil s nimi do zápasu III. třídy středočeské župy, ale funkcionáři už po pár parádních kličkách zjišťují, že někde udělali chybu. Po urychleném přeřazení do nejvyšší soutěže svěřenci vysmátého pantáty smetou Spartu i Slavii… Stačí úryvek z anotace a už vám cukají koutky, a co teprve, když dojde na celý humoristicky vytříbený text Eduarda Basse, navíc ve svérázném podání herce Davida Novotného. To už se smějete z plných plic, ani si nemusíte pouštět přenos dalšího utkání z evropského šampionátu.