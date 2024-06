Alternativa pro posluchače, kteří dávají přednost civilnějšímu přístupu ke klasické hudbě. Tak Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK charakterizuje jeho ředitel Daniel Sobotka. Letošní sezonu uzavírají Pražští symfonikové stylově – s národním klasikem při open air koncertu.

„Každý rok zrealizujeme desítky koncertů doma i na různých kontinentech. Smetanova Má vlast na Vyšehradě je ale počinem, který se opakovat nebude. Souvisí s 90. narozeninami FOK a je poctou všem generacím posluchačů a hudebníků,“ vysvětluje pro HN Daniel Sobotka.

Mimochodem, přesné datum vzniku renomovaného orchestru není jasné, protože jeho archivy shořely při náletech na Prahu a požáru Staroměstské radnice v roce 1945. Dochovaly se však zprávy o tom, že už v létě 1934 orchestr nahrával hudbu k prvnímu filmu, čemuž se – mimo jiné – věnoval i v dalších letech. Tady i proto hledejme klíč ke zkratce F. O. K. – je to film, opera a koncert. „Zkratka charakterizuje, co si orchestr nese v genech, totiž unikátní žánrové rozkročení, schopnost podávat klasickou hudbu neakademickým způsobem, objevnými dramaturgickými kombinacemi a to vše na špičkové umělecké úrovni,“ doplňuje Daniel Sobotka.

Narozeninová oslava FOK vypukne 19. června na Vyšehradě v podobě zážitkového odpoledne, kdy třeba zazní árie z Prodané nevěsty v kombinaci s taneční akrobacií, na programu je také varhanní koncert v bazilice či vystoupení Eve Quartetu na hřbitově. Mou vlast Pražští symfonikové pak večer uvedou s šéfdirigentem Tomášem Braunerem v Královském okrsku.

„Neseme Prahu v názvu, jsme oficiálním ambasadorem města. Hrajeme ve Smetanově síni – Smetana je pro nás symbolem,“ vysvětluje Daniel Sobotka. „A hledali jsme také místo, které je co nejvíc dostupné Pražanům i návštěvníkům metropole. Pro ty všechny má být Má vlast dárkem, také proto je vstup zdarma. Nenašli jsme příhodnější místo než na skále nad Vltavou. Vždyť Má Vlast začíná tématem Vyšehradu.“

FOK na Vyšehradě

KONCERT, Bedřich Smetana: Má vlast, Vyšehradské sady, 19. 6.