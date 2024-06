Koronární tepny zásobují krví srdce, a pokud jsou postiženy aterosklerózou, nedostává se srdeční svalovině kyslíku a živin. To se projevuje zadýcháváním a bolestmi na hrudníku. Při vážném omezení průtoku krve koronárními tepnami hrozí infarkt.

Dnes vycházejí lékaři při posouzení stavu těchto tepen z analýzy rizikových faktorů, jako je obezita nebo kouření, a ty doplní o výsledky rozborů krve, například hladiny cholesterolu či vyšetření na elektrokardiografu. Přesnější diagnózu nabízí koronární angiogram, při kterém je do koronární tepny zaveden katetr, nebo CT angiogram, kdy je do cév vpraveno speciální barvivo a srdce je pak zobrazeno počítačovým tomografem. To už jsou poměrně náročné zákroky.

Čínští lékaři pod vedením Siang-Janga Ťi z pekingské univerzity Čching-chua přicházejí s poměrně jednoduchou metodou vyšetření stavu koronárních tepen termokamerou. Tak se měřila teplota tváří během covidové pandemie na veřejných místech, aby se odhalili potenciálně nakažení jednotlivci s horečkou. Ťi a jeho spolupracovníci zapojili do studie 460 dobrovolníků čekajících na vyšetření koronárních angiografií. Termokamerou nasnímali teplotu jejich tváří a pomocí umělé inteligence hledali parametry, které jsou ve vztahu k onemocnění koronárních tepen.

Jak vyplývá z výsledků studie zveřejněné v lékařském časopise BMJ Health & Care Informatics, s diagnózou založenou na měření teploty tváře dosáhli lékaři o 13 procent vyšší shody s angiogramem než při použití tradiční diagnostiky. Vyšetření termokamerou pacienta nijak nezatěžuje a je rychlé. Jako klíčové se pro odhalení onemocnění ukázaly teploty levé čelisti, levého spánku a okolí pravého oka. Důležité jsou i rozdíly v teplotě mezi levou a pravou stranou obličeje a také maximální teplota ve tváři. Autoři studie upozorňují, že před zavedením do praxe musí ještě metoda projít dalším prověřením.