Bohumil Hrabal neidylický

KONFERENCE, Nymburk, 25.–27. 4.

Zájem japonských čtenářů o dílo Bohumila Hrabala systematicky a dlouhodobě podněcuje Kenichi Abe z Tokijské univerzity. Za poslední čtyři roky se jeho překlad románu Obsluhoval jsem anglického krále dočkal už čtyř dotisků a respektovaný překladatel se právě teď také účastní mezioborové hrabalovské konference v Nymburce. Kromě něho o různých výkladech díla českého spisovatele, od jehož narození uplynulo 110 let, diskutují se čtenáři také literární vědci a badatelé z Polska, Německa, Francie a Česka.

Česká filmová hudba

KONCERT, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Obecní dům, 2. 5.

Postřižiny, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, Vesničko má středisková, Hej rup!, Kristián, Svět patří nám, Dívka v modrém, Pyšná princezna, Limonádový Joe, Kolja, Anděl Páně 2… Ne, to není retrospektivní přehlídka českých filmů, ale program koncertu, který Pražští symfonikové věnují hudbě, jež tyto známé snímky provází. „Chceme publiku stále připomínat velká skladatelská jména, jako jsou Luboš Fišer, Jiří Šust či Petr Hapka,“ říká Jan Kučera, který bude koncert moderovat a také sám usedne za klavír.

Foto: FOK – Petr Dyrc

Záhada zlatých šperků

VÝSTAVA, Muzeum T. G. M. Rakovník, do 30. června

Nedávný nález zlatých keltských mincí neboli statérů, jež pocházejí z 3. až 2. století před naším letopočtem, opět připomněl, že v okolí Rakovníku vedly významné cesty už v dávné minulosti. To koneckonců potvrzuje i kolekce zlatých šperků z doby stěhování národů, ke kterým odborníky přivedla dvojice amatérských hledačů v roce 2020. Zatímco keltské mince čeká ještě odborné posouzení, šperky z 5. a 6. století, jež jsou ozdobeny drahokamy, vystavuje právě teď Muzeum T. G. M. Rakovník.

Foto: René Volfík

Mezinárodní den jazzu

OPEN AIR, Karlovo náměstí v Praze, 30. dubna

Berlínská kapela Jazzanova, belgická Don Kapot nebo německá Searching for Home, stejně jako domácí Prago Union vystoupí na největším pražském náměstí v rámci oslav Mezinárodního dne jazzu. Česká hiphopová skupina ověnčená několika cenami Anděl se přitom představí v jedinečné show obohacené o trumpetu, saxofon, trombon a tubu, a to v podání svébytného „brass bandu“ Krotitelé Dechů. To vše pod taktovkou festivalu Mladí ladí jazz, který se už dobře zabydlel na mezinárodní festivalové scéně.