Ten, co slaví každý den (Česko, 2024)

FILM, režie M. Vrbický, distribuce Aerofilms, v kinech od 18. 4.

Buď na bedně, anebo v bedně! Podle tohoto hesla se Michal Maroši řídil většinu své kariéry. „Vždycky jsem to měl dost na hraně, ale myslím, že právě díky tomu jsem měl život o dost pestřejší,“ směje se vášnivý vyznavač horských kol. Stal se mistrem Evropy v dual slalomu, vyhrál Světový pohár v barvách RSP Racing, několikrát jel freeridový závod Red Bull Rampage… Teď je mu 45 let, neodchází, bilancuje. Před kamerou se odvíjí jeho příběh, ale jde o celou generaci, která se upsala extrémním sportům.

Eva Eisler, Jiří Příhoda: Vrstvy času

VÝSTAVA, Galerie Kvalitář, Praha od 17. 4. do 15. 6.

Více než dvacet let žila v New Yorku, kde přednášela na New York University a Parsons School of Design, od roku 2007 do roku 2023 vedla pak ateliér K.O.V. na VŠUP v Praze – a přitom stále tvořila, tvoří. Abstraktní objekty, nebo spíš prehistorické stavby představuje Eva Eisler na výstavě, k níž přizvala Jiřího Příhodu. Umělec žijící mezi Českem a Novým Mexikem se ale neprezentuje jako sochař – vystavuje dosud nepublikované fotografie, na nichž zdokumentoval v 80. letech své umělecké „intervence“ v lese nedaleko Telče. Nečekaná kombinace.

Foto: archiv Evy Eisler

Anna K.: Údolí včel

KONCERT, křest alba, Praha – Forum Karlín 25. 4., Brno – Sono 27. 4.

Z letošních hudebních Cen Anděl si odnesla sošku za skladbu Údolí včel a se stejnojmenným albem, na kterém spolupracovala se svým partnerem, kytaristou Tomášem Varteckým, se teď vydává za posluchači. Novou desku, kterou považuje za „drahokam“ ve své diskografii, pokřtí při dvou velkolepých koncertech v Praze a Brně, ještě předtím má na programu ale i „večírky pro nedočkavé“ – v pátek v Krnově, v sobotu v Chrudimi.