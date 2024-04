Tady Havel, slyšíte mě?

FILM, režie, kamera a scénář Petr Jančárek, Continental film, v kinech od 11. 4.

Co pro nás znamená Václav Havel? Ctíme ještě hodnoty, které pro něj byly zásadní, ještě k nám promlouvá – a my nasloucháme? Tyto otázky si položili tvůrci dokumentu, který natáčel Petr Jančárek během posledních let prezidentova života a stříhal dalších dvanáct roků. A možná právě onen časový odstup je dnes mocninou, která násobí intenzitu sdělení. Po slavnostní premiéře v Jízdárně Pražského hradu a uvedení na festivalu Jeden svět se film o „odcházení“ od čtvrtka promítá v kinech.

Magnesia Litera

KNIŽNÍ CENY, 18. dubna

Foto: Academia

Propagovat dobré knihy. To je motto výročních knižních cen Magnesia Litera. A i když seznam nominovaných provázely letos hlasité diskuse, nemůže být pochyb, že to zase bude 18. dubna inspirativní večer. Vždyť třeba v kategorii naučné literatury se sešly samé špičkové práce: publikace Louky – Dobrodružství poznávání je výsledkem dlouholetého bádání vědců z Botanického ústavu AV ČR, kniha Za neznámými tvory amazonských lesů líčí dobrodružnou výpravu Jiřího Moravce a v publikaci V různosti je síla Michal Přibáň mapuje historii exilových nakladatelství.

Vladimír Birgus: Černá a bílá; Červená a modrá

VÝSTAVY, Czech Photo Centre od 10. 4. do 8. 5., Leica Gallery Prague od 18. 4. do 9. 6.

Názvy dvou autorských výstav Vladimíra Birguse, uznávaného českého fotografa a pedagoga, vyjadřují jasně své téma. Zatímco v pražské galerii Czech Photo Centre představuje autor černobílé snímky ze 70. a 80. let, které pořídil v zemích sovětského bloku, a staví je do kontrastu s fotografiemi ze západní Evropy či USA, v Leica Gallery Prague dominují jeho barevné fotografické metafory, na nichž převládá sytě červená a modrá barva. Obě výstavy doplňuje více než 70 publikací, které jubilující Birgus sepsal o české fotografii.