Hiromi Kawakamiová: Manazuru

Překlad Jan Levora, Argo, 2024

Mrtví neodcházejí, vždyť ani nevíme, odkdy se píše současnost a kam sahá minulost. Autorka vládne tradiční japonskou poetikou a moderními technikami, což dobře funguje i v detektivním románu. Je to právě tam, v přímořském letovisku Manazuru, kde se čtyřicetiletá Kei propadá do minulosti. Její muž zmizel už před 12 lety, ale ona nenachází klid ani v novém vztahu, ani v soužití s matkou a dcerou. Prchá k moři, na pláž, kde se čas zastavil, stíny lidí odcházejí a přicházejí, reálné a fantaskní se prolíná, až se záhada zmizení stává jen detailem v sondě do duše hrdinky.

Jóko Ogawaová: Profesorova milovaná rovnice

Překlad Martin Tirala, Vyšehrad, 2023

Ostrov ztracených vzpomínek vyšel v Japonsku v roce 1994, ale na světové scéně zabodoval až o čtvrt století později, kdy získal American Book Award a byl přeložen do řady jazyků. Tento vzorec se do jisté míry promítá i do osudu dalšího románu, v němž se autorka zabývá tématem paměti. Zatímco však v dystopickém Ostrově jde o kolektivní paměť, v knize Profesorova milovaná rovnice selhává paměť jedince. Konkrétně starého profesora, o něhož se stará ošetřovatelka – matka samoživitelka. Jímavý příběh osamělých duší má překvapivé východisko: matematiku.

Mieko Kawakamiová: Nebe

Překlad Klára Macúchová, Odeon, 2023

Narodila se, vyrůstala a jako hosteska pracovala v zábavní čtvrti Ósaky a tyto zkušenosti zúročila ve feministické novele Prsa a vajíčka. Ta nakonec přerostla v román a poměrně třaskavý humbuk; není zrovna časté, aby se v japonské literatuře probírala menstruace. Natož aby se hrdinka přiznávala k tomu, že se cítí být asexuální. Stejně otevřená a kritická je autorka i v románu Nebe, kde se zase pouští na tenký led školní šikany. Tou údajně trpí více než polovina japonských školáků, ale rodiče nic netuší. Anebo nechtějí tušit?

Kjóko Nakadžimová: Malý dům

Překlad Miriam Jelínková, Argo, 2022

Literatura dotýkající se doby vrcholného japonského císařství je stále ještě přijímána obezřetně či s rozpaky. Malý dům, odehrávající se ve 30. a 40. letech 20. století, ale byl už přeložen do mnoha jazyků a dočkal se i zfilmování. V čem spočívá kouzlo? Ano, válka, sílící nacionalismus a japonská sebestřednost knize dominují, ale ve skutečnosti o to nejde. Příběh se točí okolo hospodyně Taki, pro kterou je zásadní udržování domácnosti pana Hiraie, a to se nám autorka snaží říci: že bez ohledu na to, kolik toho víme a zažijeme, nakonec zbudou jen ty obyčejné malé věci.