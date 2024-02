Neusiloval o klasický historický snímek v tónech hnědé a sépiové. Chtěl s kameramanem Guillaumem Schiffmanem natočit „něco“ živého a živoucího, tělesného. „A tak jsme ty obrazy nechali explodovat,“ řekl francouzský režisér Martin Provost loni na festivalu v Cannes, když uváděl film Bonnard, Pierre et Marthe. A, nutno dodat, nepřeháněl. Životopisný snímek, který se od konce ledna hraje v českých kinech pod názvem Malíř jejího těla, hýří všemi barvami, zvláště pak zelenou a zářivou žlutou. Jako plátna Pierra Bonnarda.

Maloval interiéry zalité sluncem, zahradní scenérie, květiny ve vázách i na záhonech, okna s širokými výhledy do krajiny, prostřené stoly na březích řeky, od nichž jako by právě odešli hosté. Anebo teprve přijdou? Na Bonnardova plátna většinou dopadají laskavé sluneční paprsky a přátelé vcházejí s úsměvem, lahví vína a radostnou chutí vytrvat až do kuropění, jediná Marthe nepřichází ani neodchází, zůstává. Její tvář, silueta či nahé tělo jsou také na více než polovině Bonnardových obrazů.

Přes padesát let trval rozporuplný vztah tohoto „posledního impresionisty“ či „prvního postimpresionisty“ (záleží na úhlu pohledu kunsthistoriků) se ztepilou dělnicí z továrny na umělé květiny Marií Boursinovou. Za časů, kdy nenasytná La Goulue dobývala pařížské tančírny v rytmu kankánu a ďábelský Henri de Toulouse-Lautrec hltavě črtal její křivky, se Pierre s Marií potkali prostě na ulici. On se představil jako nepovedený právník, ona jako sirotek se šlechtickými předky a vymyšlené identity Marthe de Méligny se pak pevně držela až do svatby. Vzali se po řadě let, karambolů a rozchodů, ale také po spoustě nádherných dní zalitých sluncem a milostnou vášní.

Nebýt Marthe, nevznikla by ta nejkrásnější z pláten Pierra Bonnarda, říká nám svým filmem Martin Provost. V roce 2008 s dramatem o naivní malířce Séraphine de Senlis získal v Cannes hned několik Cézarů, teď sice nebodoval, ale paletu zvolil zase působivou. Jako kdyby mu barvy míchal sám Bonnard.

Malíř jejího těla (Bonnard, Pierre et Marthe), Francie a Belgie, 2023

FILM, režie Martin Provost, distribuce CinemArt, v kinech od 25. 1.