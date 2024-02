Kniha žije a pracuje dál sama, nevíme, jak ji druzí přečtou a co se s ní přihodí. Mám štěstí: v Divadle Na zábradlí se rozhodli v knize pokračovat,“ napsal známý hudební kritik a publicista Pavel Klusák na Facebook a to je přesné. Režisér Jan Mikulášek a dramaturgyně Dora Štědroňová nevypreparovali z jeho textu nejsilnější příběhy, ale nechali se spíš inspirovat k vlastním úvahám, metaforám, hrám. A tohle „hraní“ o muzikantech, kteří vždycky stáli mimo prostor vyhrazený pro popularitu, často ani neuměli noty, ale hudbu přesto nadšeně provozovali, dovedli divadelníci do svižného jevištního tvaru.

Orchestr Portsmounth Sinfonia, jehož členové drží nástroje poprvé v životě v rukou, a přesto koncertují. Americký černoch, který v pražských klubech nehraje blues, ale lámaně zpívá „Dám dělovou ránu“. Klaus Nomi, který napodobuje Elvise Presleyho i operní divu Mariu Callasovou, anebo venkovan Hasil Adkins, který se naučí hrát zároveň na kytaru i bicí, složí na 7000 songů, z toho spoustu písní o kuřatech…

Pavel Klusák do knihy Uvnitř banánu, která vyšla před třemi roky v nakladatelství Fra, sepsal skutečné příběhy art brut muzikantů, a tak není divu, že se o ně při dramatizaci přece jen trochu strachoval: „Můžeme se smát s nimi a z radosti nad pestrostí a nepředvídatelností světa. Nelze se smát jim.“ Na výsměch však na jevišti vůbec nedojde, spíš na humor v příbězích oněch pábitelů a snílků. „A přece se s tím Na zábradlí místy moc nese*ou,“ konstatuje Pavel Klusák. „A jako rovní s rovným vstupují do labyrintu jejich mysli.“

Labyrint. To je zase přesné. Během představení bloudíte uličkami, podivnými pokoji – možná v hotelu, možná v léčebně, zažíváte situace reálné i surreálné a není vlastně vůbec důležité, zda byl Daniel Johnston schizofrenik, anebo génius, a zda jste rozeznali vyčouhlého Tinyho Tima s červenými vlasy a ukulele, nebo ne. Představení je svébytné. A taky krásně šílené.

Pavel Klusák: Uvnitř banánu

DIVADLO, Divadlo Na zábradlí, režie Jan Mikulášek, premiéra 2. 2., nejbližší repríza 29. 2.