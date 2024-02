Bob Marley: One Love (USA, 2024)

FILM, režie Reinaldo Marcus Green, distribuce Cinemart, premiéra 15. 2.

„Jak natočit film o někom, o kom si všichni myslí, že ho znají? Pro mě nebyl důležitý ani tak scénář k filmu, jako práva na Marleyho písně, a tedy možnost nechat je ve filmu zaznít. Ty jsou klíčem k poznání jeho života,“ říká Reinaldo Marcus Green a ta poznámka je víc než příhodná. Co si také počít jiného s legendou, jakou byl ztepilý jamajský král reggae? Tak poslouchejte: „One love, One heart, Let's get together and feel all right…“

Czech Press Photo 2023

VÝSTAVA, Nová budova Národního muzea, do 31. 8.

Cesta prezidenta Petra Pavla na Hrad – tedy cyklus fotografií Lukáše Bíby z HN získal první místo v kategorii Reportáž v Czech Press Photo 2023. V Nové budově Národního muzea je od začátku února v rámci stejnojmenné expozice vystaveno na 470 tištěných velkoformátových snímků a více než 240 fotografií na obrazovkách a projekcích od 120 autorů. Co snímek, to téma „naší doby“, která popravdě není zrovna vždy veselá: Soud s Dominikem Ferim, Robert Fico se vrací, I my jsme měli zmizet v Rusku, Zemětřesení v Turecku…

Foto: HN – Lukáš Bíba

Pianista (USA, 2002)

FILM, režie Roman Polanski, distribuce Pannonia Entertainment CZ, v kinech od 8. do 21. 2.

Zlatou palmu na festivalu v Cannes a Oscary za nejlepší režii, nejlepší adaptovaný scénář a nejlepšího herce v hlavní roli si „vysloužil“ před dvaceti lety, přesto se nedá říct, že je to nejlepší film Romana Polanského. Není však sporu, že příběh talentovaného pianisty Wladyslawa Szpilmana, který přežil v troskách varšavského ghetta, patří k těm nejsilnějším. A připomínat si takové příběhy je nutné. Digitálně upravená verze filmu ve 4K má v českých kinech vyměřeny dva týdny.

Foto: Pannonia Entertainment CZ

Rozloučení s masopustem

SLAVNOST, Betlém v Hlinsku, 13. února

Popeleční středou, která letos připadá na 14. února, se začíná odpočítávat čtyřicetidenní velikonoční půst, který – v poslední době – drží čím dál více věřících i nevěřící. Pomiňme rozdílnost pohnutek, které je k jarnímu odříkání vedou, a pojďme se zvesela rozloučit s masopustem. V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku se sejdou v úterý 13. února tradiční masky v čele s laufrem, turkem i slaměným, kobyla bude také poražena.