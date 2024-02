James Graham: Drahá Anglie

DIVADLO V KINĚ, Praha – 5. 2. Aero, 10. 3. Světozor

Jeden z nejhranějších britských dramatiků se rád věnuje aktuálním tématům, přesto s fotbalem překvapil. Inspirací mu bylo mistrovství světa v roce 2018, kdy anglický tým, který jako trenér vedl Gareth Southgate, poprvé vyhrál zásadní penaltový souboj. „Bylo to, jako kdyby Southgate dokázal zlomit kletbu,“ říká dramatik a připomíná, že takřka o dvacet let dříve to byl tentýž Southgate, kdo neproměnil na Euru penaltu a rozhodl o vyřazení týmu… Prostě: téma hodné jeviště britského národního divadla, kde obvykle kletby lámou králové.

Deus ex mikrofona

DIVADLO, My kluci, co spolu chodíme, Jatka78 Praha, premiéra 6. 2., reprízy 2. 3., 14. 6.

„Chceme poukázat na paradox vlastní tvorby; (ne)možnost režírovat improvizované představení. Pozvali jsme si tedy na každou reprízu jinou režijní osobnost s jinými režijními přístupy,“ vysvětluje Lukas Blaha, jeden ze členů známého improvizačního souboru My kluci, co spolu chodíme – a očekávat se tedy dá úplně všechno. Co asi vznikne, když parta performerů bude na jevišti zkoušet nové představení pod „taktovkou“ Jiřího Havelky nebo Štěpána Gajdoše?

Foto: Michal Hančovský

Eva Urbanová: Grande finale aneb opožděné jubileum

KONCERT, O2 arena Praha, 29. 2.

„Musím říci, že mám stejnou trému jako při premiéře v Metropolitní opeře v Lohengrinovi,“ tvrdí Eva Urbanová, ale raduje se, že se může tentokrát představit i ve své méně obvyklé poloze. Ač více než třicet let vystupuje na jevištích světových operních domů, v srdci zůstala rockerkou, a tak při koncertu, na kterém opožděně oslaví narozeniny, zazpívá také pop-operní a rockové hity. Doprovodí ji Epoque symphony orchestra a scénické režie se zhostil Michal Caban, který k muzice přidá ještě taneční a akrobatickou show.

Foto: Hanka Brožková

Malina Brothers: V peřejích

HUDBA, CD a koncerty: 16. 2. Kolín, 21. 2. Hradec Králové, 22. 2. Praha

Když bratři Malinovi – banjista Luboš (z Druhé trávy), kytarista Pavel a houslista Josef – společně s kontrabasistou Pavlem Peroutkou zakládali před deseti lety skupinu Malina Brothers, měli jasno: chtějí si dělat radost a už žádné kompromisy. A tak třeba klidně křížili své letité umění bluegrassu s barokní hudbou. Radost si dělají i dnes, když vydávají první autorské album. Vracejí se v něm do rodného Náchodska a k řece Metuji, na její břehy „přizvali“ písničkářku Radůzu nebo Winstona Watsona, bubeníka Boba Dylana.