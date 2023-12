Láska nebeská, Velká Británie, USA, Francie (2003)

FILM, režie a scénář Richard Curtis, distribuce Aerofilms, v kinech od 14. prosince



„Psal jsem tehdy hodně romantických filmů a chtěl jsem zkrátka zkusit, jestli jich mohu napsat 10 dohromady a bude to fungovat… a ono to tak bylo,“ lapidárně shrnul kdysi Richard Curtis, v čem spočívá kouzlo jeho nejslavnějšího filmu. Nejslavnějšího? Stačí připomenout Deník Bridget Jonesové nebo Notting Hill a máme tu další hity. Ovšem vánoční verze písně Love Is All Around v podání Billyho Macka, respektive Billa Nighyho, je přece jen to eso, které vše přebíjí. Známe, že. Zapomenout nemůžeme, zvláště když se Láska nebeská vrací do kin ve 4K remasterované verzi.

Pavel Forman: Den noci

VÝSTAVA, Galerie výtvarného umění v Ostravě, od 12. prosince do 11. února

Inspirace populární kulturou a street artem je patrná v kolekci obrazů, kterou představuje Pavel Forman v Galerii výtvarného umění v Ostravě. „V posledních letech mě přitahují různé hybridní formy bytí, často si kladu otázku, co nás, lidi, odlišuje od jiných živočišných druhů,“ popisuje malíř. Po letech v cizině se vrátil do Bruntálu. A jak ukazují jeho emocemi nabitá velkoformátová plátna, doma mu to hodně svědčí. Slovy kurátora Tomáš Koudely – „svátek malby“.

Pavel Forman – Hecen, olej, plátno, 2022

Vojtěch Dyk: Dyk sou Vánoce

KONCERT, pražská Lucerna, 20.–22. prosince

Foto: Foto: archiv Ságl Production

Autorská hudba, autorská poezie, odpalová muzika. A taky klasika v podobě songů Leonarda Bernsteina, hitů dua Hapka–Horáček či notorický šlágr Pie Jesu od Andrewa Lloyda Webera. Vojtěch Dyk se rozhodl tentokrát Vánoce pojmout – na své poměry – v dost nezvyklém stylu. V pražské Lucerně bude po tři večery zpívat jen to, co zpívá za běžných okolností zřídka. Nebo vůbec nezpívá, přičemž jej doprovodí Jan Kučera, Epoque Quartet, Pueri gaudentes či Vánoční band. Osobitý zpěvák, hudebník a herec má v plánu i pár překvapení. Jak by ne, Dyk sou Vánoce.