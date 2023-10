Prague Sounds 2023

FESTIVAL, od 1. do 18. listopadu

Časopis Time zařadil Angélique Kidjo před časem mezi 100 nejvlivnějších lidí světa, a to pro její významnou roli ve službách UNICEF a za obdivuhodné nasazení v boji za práva žen v Africe. Tahle energií nabitá dáma je však především skvělá jazzová, respektive multižánrová zpěvačka, která sklízí úspěchy po celém světě. Bude také hvězdou letošního festivalu Prague Sounds, někdejších Strun podzimu, a to společně s dalšími esy, jako jsou třeba basista Ron Carter nebo klavírista a zpěvák Benjamin Clementine. Všechno to začne právě s ním 1. listopadu v Rudolfinu.

Jakub Matuška – Masker: Koule aneb Cestou k propasti mineš deset kamenů

VÝSTAVA, Galerie Villa Pellé, od 18. října do 7. ledna

Jakub Matuška: Čumilové II, 2023 Foto: archiv

Nejnovější obrazy někdejšího sprejera a streetartisty, mimochodem finalisty prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého, lze chápat jako barvité alegorie pocitů člověka a umělce střední generace. „Domněle nekonečný večírek mládí skončil a čas se rozkrájel na sled pracovních termínů a rodinných povinností. ‚Koule‘ nových starostí je zkouškou, v níž bychom měli obstát. Ale kdo ví, třeba nakonec skončíme pádem do propasti,“ charakterizuje téma výstavy její kurátor Jiří Ptáček. A že i propast bude hodně složitý prostor, o tom není třeba pochybovat.

Jana Kratochvílová: Now & Then

ALBUM, vydává klub Doupě, 2023

Foto: archiv

V stínu kapradiny spal / svět pod hlavou měl / v stínu kapradiny snil / vím o mně ne žel… Anebo: Publikum tvé jsem já, Milování za svítání, Dlouhá, bílá, žhnoucí kometa. Všichni ty třeskuté songy známe a celkem nehraje roli, jestli si pamatujeme i smutně třeskutý příběh zpěvačky, která měla smůlu, že se narodila v Československu, anebo o jejích životních reáliích nemáme ani ponětí. Důležité je, že Jana Kratochvílová zase své „sedmnácté“ narozeniny bude slavit v Lucerně (11. listopadu) a přitom pokřtí unikátní dvojalbum Now & Then.