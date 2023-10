Když se na konci května Rostislav Novák ml. loučil v šapitó s inscenací Cesty, bylo to vlastně smutné, i když se publikum skvěle bavilo.

Imaginativní představení s 80 účinkujícími bylo před lety koncipováno k 10. narozeninám cirkusové company, jenže premiéra byla několikrát odložena, až se mezinárodní soubor rozpadl a v hlavní roli defiloval koronavirus, posléze válka. Zlé události však dění na jevišti nakonec umocnily, zvláště poté, co se k českým umělcům přidali kyjevští studenti. Není divu, že když při derniéře „padla opona“, nikdo se nebránil dojetí.

Nebyl by to ale Cirk La Putyka, kdyby nenašel záhy odpověď na pochyby, smutky. Podzimní sezonu otevírá sebejistě. S „halucinačně-komiksovým výletem do světa Franze Kafky“, jak hlásá podtitul férie, kterou zosnoval Daniel Gulko s deseti herci, akrobaty a hudebníky.

Respektovaný režisér, který studoval v Praze u Ctibora Turby, vracel se další roky na Letní Letnou jako šéf francouzského souboru Cahin-Caha a dnes je uměleckým ředitelem Stockholm Cirkus Hight School, se necítí být jakkoliv svázán tradiční českou interpretací Kafkova díla. Spíš v jeho textech vyhledává absurditu, smích, černý humor a odlišnou podobu skutečnosti. „Věci a vztahy nejsou tím, čím se zdají být, vše se rychle mění,“ vysvětluje a příběhy či obrazy ze Zámku, Procesu a dalších textů přenáší do současnosti. To vše ve víru vzdušné i pozemní akrobacie, s žonglováním i perskou tyčí nebo s létajícím klavírem.

Jak by na svéráznou narozeninovou oslavu reagoval Franz Kafka? V červenci to bylo 140 let, co se v domě u Staroměstského náměstí narodil.

Cirk La Putyka: K

NOVÝ CIRKUS, Jatka 78, 3. až 8. října, 14. až 19. listopadu