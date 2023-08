Metallica: M72 World Tour Live from Arlington – A Two Night Event KINO/KONCERT, distribuce Aerofilms, 19. a 21. srpna Seznámili se na inzerát. Až tak je to banální. V roce 1981 Lars Ulrich dal do losangelských novin: „Bubeník hledá...

17. 8. 2023 ▪ 2 min. čtení