Golda – Železná lady Izraele (VB a USA, 2023)

FILM, režie Guy Nattiv, distribuce Film Europe, v kinech od 21. září

Ingrid Bergmanová, Anne Bancroftová a teď Helen Mirrenová. Když je třeba ztvárnit ženu, která byla teprve třetí premiérkou na světě, oslovují režiséři hvězdy. Hvězdou, byť neobvyklou, byla i Golda Meirová. Na post izraelské předsedkyně vlády nastupovala v pokročilém věku, byla však nejodvážnější v kabinetu plném mužů. „Kdybychom ustoupili, pak by si nikdy nikde na světě nemohl být žádný izraelský občan jist svým životem,“ řekla po únosu izraelských olympioniků v roce1972 v Mnichově. A dokázala čelit terorismu i válce.

Svět knihy Plzeň

VELETRH A FESTIVAL, DEPO2015 Plzeň, 22. a 23. září

Svět knihy je svátek, a to kdykoliv a kdekoliv. Tohle tvrzení se může zdát přehnané, ale po zkušenostech z časů covidových je reálné. Knižní veletrh musel v poslední době měnit termíny a prostory, to se ovšem neprojevilo na jeho oblíbenosti. Počet návštěvníků v květnu na pražském výstavišti lámal rekordy, stoupá popularita i jeho zářijového pokračování v Plzni. Nakladatelé sem přivezli všechny podzimní novinky, na programu je na 70 pořadů, diskusí, výstav a autogramiád. Prostě svátek.

Foto: repro Svět knihy

Poslední sezona

DIVADLO/ HUDBA, Divadlo Archa, září a říjen

Divadlo Archa, to je kultovní prostor, kde Ondřej Hrab se svým kolegy téměř 30 let představuje špičkovou tvorbu umělců z Česka i ze světa. Od ledna 2024 však do domu na pražském Poříčí nastoupí nový tým a Archa má před sebou poslední sezonu. Zahajuje ji 23. září inscenací Osm krátkých kompozic ze života Ukrajinců pro západní publikum, 4. října vystoupí Agon Orchestra a 12. října Philip Glass Ensemble (PGE), který hraje tvorbu skladatele, který k Arše patří od jejích začátků.

Foto: Jakub Hrab – inscenace Osm krátkých kompozic...

Praha zítra? Město a řeka

VÝSTAVA, Centrum architektury a městského plánování, od 21. září

Výstavní sál s 25metrovou projekcí, studovna se zaměřením na architekturu, urbanismus a design, kavárna, přednáškový sál i zahrada s lehátky. To vše se vejde do jedné z tzv. Pragerových kostek, které stojí v těsné blízkosti pražských Emauz. Centrum architektury a městského plánování (CAMP) tuto budovu a její okolí systematicky proměňuje v živý a inspirativní prostor. A do něho právě teď vtrhla řeka: nejnovější výstava představuje 25 projektů, které se na Vltavě či v jejím okolí právě chystají k realizaci.