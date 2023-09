„Jsem hrdá.“ Nebylo třeba více slov. Meda Mládková popisovala své pocity, když prováděla hosty Museem Kampa, vlastně jednoduše. „Jsem pyšná, že jsem to vybojovala. Někdy si to musím připomínat, třeba tady před obrazy Františka Kupky, abych sama uvěřila,“ řekla i autorce tohoto textu. A že to tedy nebyla jen jedna bitva.

Tu první vedla Meda Mládková od svého návratu z emigrace a od momentu, kdy – ještě zdrcená ze smrti manžela – nabídla rodinnou sbírku moderního českého umění prezidentu Václavu Havlovi. Aby tu unikátní kolekci bylo kde vystavit, zápasila pak několik let s úřady, než si mohla zchátralé Sovovy mlýny pronajmout a proměnit je v moderní galerii. A když už zbýval do otevření pouhý měsíc, přišla v roce 2002 povodeň a nejen že až k Mělníku odnesla čtyřmetrovou sochu – dřevěnou židli Magdaleny Jetelové –, ale také promáčela zdi do výše tří metrů, zanesla bahnem nádvoří. Obraz zkázy. Ale Medu Mládkovou to nezlomilo a do roka galerii otevřela.

Pražské Museum Kampa slaví letos 20 let existence a na 8. září, tedy den, kdy se jeho zarputilá zakladatelka před 104. lety narodila, připravilo společenský večer, při němž bude poprvé udělena Cena Medy Mládkové. „Zatímco Cena Jindřicha Chalupeckého je určena umělcům do 35 let a Státní ceny se zpravidla udělují za celoživotní dílo, tato cena se zaměří na současné úspěšné tvůrce, kteří ale ještě nepatří ke klasikům,“ vysvětluje ředitel galerie Jan Smetana a zve také na komentované prohlídky a workshopy. Po celý den je vstupné symbolických 20 korun. Kromě stálé expozice Františka Kupky a Otty Gutfreunda to platí i pro výstavu Móda versus Umění a pro retrospektivu Lubomíra Přibyla.

Museum Kampa, Praha

20. VÝROČÍ, 8. září