Fremont, USA, 2023

FILM, režie Babak Jalali, distribuce Aerofilms, v kinech od 14. září

Osamělá Dunia pracuje v továrně na „koláčky štěstí“ v San Francisku. Noci probdí, ráno se pozdraví se sousedy a vyráží do práce. Může ale chtít od života víc, když měla na rozdíl od své rodiny šanci odejít z rodného Afghánistánu? Úvodní pasáže synopse k filmu nebezpečně směřují k sociálnímu dramatu, až by mohly balancovat na hranici prvoplánovosti, ale Babaku Jalalimu se podařilo udržet v odlehčené komediální rovině. Není divu, že sklízel aplaus na festivalu Sundance a z Karlových Varů si odvezl Cenu za režii.

Vítěz (Víťaz), Slovensko, 2023

SERIÁL, režie Jan Hřebejk, na SkyShowtime od 4. září

Foto: archiv TV a VOD stanic

Co provede s člověkem moc? A jak to s ním zamává, když jí pozbyde a vrátí se domů, k rodině, která si už jaksi odvykla? Téma vůbec není nezajímavé. Scénář k šestidílné sérii psala s Petrem Nagym navíc dcera někdejšího slovenského premiéra Zuzana Dzurindová, režíroval Jan Hřebejk a do hlavních rolí obsadil výrazného Vladimíra Hajdu a neméně výraznou Ivanu Chýlkovou. Jak to dopadlo? Seriál měla původně uvést HBO, ale poté, co byla její produkce středoevropské tvorby zrušena, odkoupila Hřebejkovu sérii SkyShowtime.

Čestné skautské: Tajné složky amerických skautů (Scout’s Honor: The Secert Files of the Boy Scouts of America ), USA, 2023

DOKUMENT, režie Brian Knappenberger, Netflix od 6. září

Foto: Netflix

Měl to být krátký film, ale když v roce 2020 zažádala organizace Boy Scouts of America o ochranu před bankrotem a založila fond pro odškodnění obětí sexuálního zneužívání, Brian Knappenberger změnil plány. Vždyť skautskou organizaci zažalovalo 82 209 mužů! „Bylo to ohromující. Proti skautům bylo podáno mnohokrát víc žalob než proti katolické církvi,“ vysvětlil pro The Guardian, proč natočil 94minutové dokumentární drama s kriminální zápletkou, v němž vystupují pamětníci, oběti, investigativci či archiváři.