Metallica: M72 World Tour Live from Arlington – A Two Night Event

KINO/KONCERT, distribuce Aerofilms, 19. a 21. srpna

Seznámili se na inzerát. Až tak je to banální. V roce 1981 Lars Ulrich dal do losangelských novin: „Bubeník hledá ostatní metalové hráče, abychom mohli jamovat…“ Odpověděli James Hetfield a Hugh Tanner a za půl roku už nahráli první skladbu. Teď, o 42 let později, je Metallica opět na turné a dva její koncerty, jež se budou konat v texaském Arlingtonu, mohou sledovat lidé po celém světě. Zpožděný přímý přenos mají na programu i česká kina.

Volume

VÝSTAVA, galerie EPO1 v Trutnově, do 25. února

Akustické dimenze v umění. Téma, které spojuje artefakty, jež se sešly v tzv. Turbínové hale někdejší trutnovské továrny. V jejích velkoryse rekonstruovaných prostorách sídlí galerie EPO1 a neklade si – i vzhledem k potenciálu rozlehlých industriálních budov – zrovna malé cíle. Ozvučená či zvučící umělecká díla vytvořili umělci z několika zemí, vedle třírozměrných objektů je prezentována malba, koncept i video.

Foto: Miloš Šálek

Romeo and Juliet / Macbeth

DIVADLO, Letní shakespearovské slavnosti Praha, 19. srpna

Premiéra Shakespearovy nejslavnější hry, a to v anglickém provedení a s českými titulky, je jedním z vrcholů letošní přehlídky. Na nádvoří pražské HAMU vystoupí Prague Shakespeare Company a pod vedením Guye Robertse oživí příběh milenců z Verony. Představení je na programu pouze jeden večer, celý víkend se však v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu hraje i Macbeth. A to je s Markem Němcem a Lenkou Krobotovou také silný zážitek.

Foto: Letní Shakespearovské slavnosti

Viktorie královská

UNIKÁT, Botanická zahrada PřF MU Brno

První královna leknínů – Victoria amazonica – vykvetla v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1925 a lidé stáli hodiny ve frontě, aby ji mohli uvidět. V průběhu téměř sta let se zde pěstovaly dva druhy obrovských leknínů, Victorii amazonice se daří až v poslední době. První noc jsou její květy bílé, přes den teprve zrůžoví. Sledovat je právě v těchto dnech lze v tropickém skleníku botanické zahrady, záleží však na sluníčku, jestli se otevřou.