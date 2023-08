Týden kultury na Valašsku

FESTIVAL/DIVADLO, Velké Karlovice, od 17. do 23. srpna

Divadlo Bez zábradlí s Karlem Heřmánkem a Zdeňkem Žákem, Divadlo Verze s Davidem Prachařem a Lindou Rybovou, Divadlo Bolka Polívky a Chantal Poullain… Devět divadelních představení během sedmi dnů, to je ambiciózní vize festivalu, který si dokázal získat už početné publikum. Cirkusové šapitó bude i letos stát uprostřed malebného údolí Léskové, dojde samozřejmě i na pohádky a muziku. Výtěžek festivalu je určen pro mobilní hospic Strom života a potřebné rodiny z Velkých Karlovic.

Festival Paměti národa

FESTIVAL/HISTORIE, Strahovský stadion, Praha od 28. června do 24. září

Na jižní tribunu Strahovského stadionu, který je unikátní památkou, zve Paměť národa v létě hosty, kteří se věnují politice, společnosti, historii a především autentickým příběhům. Pořádá také komentované procházky po legendárním sportovišti a promítá filmy věnované 20. i 21. století a boji za svobodu. V druhé polovině srpna jsou na programu dokumenty Ponížení (o signatářích Charty 77), Bitva o rozhlas (v roce 1945) a Kuciak, vražda novináře (ze současného Slovenska).

Strahovský stadion Foto: archiv Paměti národa

Léto v Prazdroji 2023

KONCERTY, Plzeň, od 6. července do 31. srpna

Co Čech, to muzikant? Bejvávalo. Co milovník rocku, to pivař? To platí v českých zeměpisných šířkách asi neustále. A pro nadšence s bigbítovou krevní skupinou jsou určeny také koncerty, které se letos už podvacáté konají na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Každý letní čtvrteční večer patří jedné kapele, přičemž do konce prázdnin vystoupí ještě Brutus, Michal Šindelář, Hibaj, Turbo, Lucie revival a další. A jeden bonus k tomu: večer 4. srpna patří Monkey Business.