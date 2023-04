Na začátku března si Galerie Františka Drtikola v Příbrami připomněla 140. výročí narození legendárního fotografa poměrně neotřelým způsobem. Přestavila ve virtuální realitě model ateliéru, který Drtikol provozoval ve městě v letech 1907 až 1909. Projekt, jenž přitahuje návštěvníky všech generací, připravil loňský laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého Vojtěch Radakulan společně s ředitelem galerie Janem Freibergem. Ten je podepsán i pod expozicí, jíž „narozeninové oslavy“ teď pokračují. Dostala název Drtikol_Pinkava, Pinkava_Drtikol.

„Dílo Františka Drtikola bylo už dříve vystavováno v kontextu prací jiných autorů, hlavně jeho žáků, ale nikdy se mu nedostalo tak intenzivního srovnání se současnými umělci,“ vysvětluje pro HN Jan Freiberg koncept, v rámci něhož chce s Drtikolovými pracemi propojovat tvorbu dalších autorů. „Jako prvního jsme přizvali fotografa Ivana Pinkavu, protože je schopen hledat ta stejná témata, jež hledal František Drtikol. Oba se prostřednictvím ateliérové inscenované fotografie lidských těl, tváří nebo předmětů vztahují k zásadním momentům života – smrti, sexualitě, bolesti, krizi, touze, kráse a spiritualitě. Navíc sám Ivan Pinkava přiznává, že se rád nechává inspirovat českou moderní fotografií – tedy někdy Drtikolem, někdy Josefem Sudkem. Hledat nitky spojující díla umělců, které dělí celé století, je velmi zajímavé.“

V galerii jsou v této souvislosti prezentovány Drtikolovy fotografie, olejotisky a bromolejostisky z 20. a 30. let minulého století, například Matka Země nebo Akt se schody a vázou, pak také méně známá díla, jež vznikala v Příbrami. Fotografie Ivana Pinkavy patří do jeho figurativní tvorby z posledních dvaceti let, na barevných i bromostříbrných snímcích dominují mužské modely, což dialog mezi oběma umělci ještě akcentuje.

Nový galerijní koncept staví spíš na komorním ladění, vystaveno je okolo 35 fotografií, nicméně výstavu doplňuje řada doprovodných akcí. Workshop ušlechtilých fotografických technik, tzv. bromolejotisku, jejž často používal Drtikol a dnes se stává opět velmi populárním, se koná například 22. dubna.

Drtikol_Pinkava

Pinkava_Drtikol

VÝSTAVA

Galerie Františka Drtikola v Příbrami, do 28. května. Série doprovodných programů: 22. dubna workshop bromolejotisku