Zpívání v dešti

MUZIKÁL Divadlo Hybernia, Praha, nejbližší reprízy 1. dubna a 29. dubna

Všichni musí stepovat. Jinak to snad ani v amerických muzikálech nejde. A když jde o Zpívání v dešti, tak tančit, a to i v kalužích, je prostě povinné. V divadle Hybernia uvádějí od poloviny února legendární muzikál, který měl divadelní premiéru na Broadwayi až v roce 1985. Nicméně všichni známe ten příběh už dávno díky filmu z roku 1952. Anebo známe aspoň písničku Singing in the Rain, ne?