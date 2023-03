V prostorách semilské Pojizerské galerie těch 45 uměleckých děl doslova září. Barevné velkoformátové obrazy, spousta kreseb, sochy a skleněné plastiky potvrzují, že Michal Machat prožívá opět silné tvůrčí období. „Všechny věci vznikly v posledních šesti letech, polovina pak od loňského podzimu. Prostě teď maluju a maluju,“ říká pro HN.

I když nemá rád zkratky, jednu připouští a nezpochybní tedy tvrzení, že žije a tvoří ve vlnách. Ta první přišla na začátku 90. let se skandální výstavou ve Znojmě, kdy část tamní veřejnosti, a zvláště pak katolíci prosadili, aby šest nejkontroverznějších obrazů Michala Machata a Martina Velíška bylo zakryto plátnem. Pro oba autory, čerstvé absolventy pražské UMPRUM, to nemohl být lepší start. V tandemu tvořili několik let, s výraznými kresbami, na nichž se zjevovaly typické postavy v erotických a groteskních situacích, provokovali, překračovali konvence – a měli úspěch.