Rubensova krásná Euridica, Rembrandtova koupající se Betsabé a Raffaelova půvabná La Fornarina. Anebo také Maria z fresky, kterou namaloval v 15. století Giovanni Battista Crespi. Ty všechny, respektive všechny ty krásky, jež slavným umělcům stály modelem, trpěly rakovinou prsu. „Když jsem před časem byla ve Florencii, zašli jsme s mým mužem a kolegyní do Medicejské kaple. Stojíme před Michelangelovou sochou Noc a já si to najednou uvědomím: to je nádor! Manžel se zděsil: Jedu s onkoložkami za uměním a ony všude vidí rakovinu!“ Profesorka Jitka Abrahámová se směje. Nicméně historka, kterou popisuje také v knize, již vydalo nakladatelství Vyšehrad v edici Rozhovory, přesně vystihuje její maximalistický přístup k profesi.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se