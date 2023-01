Druhé kolo české prezidentské volby má podle zveřejněných průzkumů téměř jasného vítěze. Stejně to ale vypadalo v roce 2005 ve volbách do německého Bundestagu a o jedenáct let později, kdy Velká Británie rozhodovala o setrvání v EU a Spojené státy vybíraly nového prezidenta. A všechno bylo jinak.

Bylo to tak nečekané, že si tvůrci zpráv webové stránky americké televize CNN ani nemuseli dávat velkou práci s titulkem. Kdo si 9. listopadu 2016 CNN.com otevřel, uviděl obrovský titulek: IT'S TRUMP! Průzkumy veřejného mínění i kurzy sázkových kanceláří se mýlily. Odhady výsledku voleb někdy zkrátka nevyjdou a o to větší je zklamání pro příznivce poraženého kandidáta nebo poražené strany. Stalo se to i v referendu o vystoupení Velké Británie z Evropské unie ve stejném roce. Průzkumy a experti ještě večer v den referenda očekávali, že Britové se rozhodnou v EU zůstat, obrat nastal až před půlnocí. Když půjdeme dále do historie, najdeme podobný lapsus v německých parlamentních volbách roku 2005. První, ve kterých se ucházela o křeslo kancléřky Angela Merkelová. V průzkumech ještě týden před volbami vedla její koalice CDU/CSU nad sociálními demokraty o osm až deset procentních bodů, nakonec však skutečný rozdíl nebyl ani jedno procento a volby skončily vlastně bez vítěze.

