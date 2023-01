Špionáž patřila vždy mezi nejsilnější zbraně sovětského systému, na což Rusko dokázalo navázat jen částečně. A to přesto, že mu už víc než dvacet let vládne Vladimir Putin, někdejší příslušník KGB, který tajné služby rozhodně nepodceňuje a nešetří na nich. Dnešní Rusko totiž nemá ani za mák ideologického půvabu, kterým „první země socialismu“ budující „světlé zítřky“ kdysi disponovala. Minimálně do té doby, než se na Západě dostalo do obecného povědomí, jaké zločiny proti vlastním lidem jsou s tím spojeny.

Ideologie byla vedle peněz důležitým motivem, proč tolik inteligentních lidí zrazovalo Západ. Nejúspěšnějším z nich byl Kim Philby, který se dokázal úspěšně uhnízdit vysoko ve strukturách britských tajných služeb. O jeho významu pro komunistickou supervelmoc a škodách, které způsobil Západu, svědčí i to, že se jeho podobizna objevila na sovětských poštovních známkách. Philbyho si cení také dnešní ruské tajné služby, jeho jméno nese posledních několik let náměstí u sídla ruské civilní rozvědky SVR, nástupce KGB.

Dvojitý agent Philby, jehož činnost přinesla smrt dlouhé řadě lidí za železnou oponou, dokázal přežít i kritické situace na hraně prozrazení. Když už bylo důkazů příliš, stihl právě před šedesáti lety uniknout do SSSR. Čím to, že navzdory sílícím pochybám dokázal tak dlouho unikat odhalení, a dokonce přiměl britského ministra zahraničí, aby ho od podezření očistil?