Jméno čtvrti Ostrava-Poruba kupodivu nesouvisí s rubáním uhlí, ale spíše s roubováním a prořezáváním stromů. Alespoň to uvádějí historické prameny. V tomto někdejším hornickém obvodu se stavbami ve stalinském stylu sorela se dnes nachází restaurace s japonským názvem Tsurí, což v překladu znamená malý strom, stromeček. Její 37letý majitel a šéfkuchař Jakub Lašek vysvětluje, že pod stromy rád sedává, symbol jehličnanu mu přišel geniálně jednoduchý pro využití ve firemním logu a pobyt v Japonsku mu změnil život.
Jakuba Laška doporučil coby gastronomickou naději do 40 let René Müller, zakladatel sítě hranolkáren Faency Fries, sám rovněž třicátník a Ostravan. O tipy jsme dále požádali také Lukáše Hejlíka, herce a autora projektu Gastromapa, a Radka Kašpárka, šéfkuchaře z pražské restaurace Field, jednoho ze dvou českých podniků, které obdržely michelinskou hvězdu.
