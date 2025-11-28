Jméno čtvrti Ostrava-Poruba kupodivu nesouvisí s rubáním uhlí, ale spíše s roubováním a prořezáváním stromů. Alespoň to uvádějí historické prameny. V tomto někdejším hornickém obvodu se stavbami ve stalinském stylu sorela se dnes nachází restaurace s japonským názvem Tsurí, což v překladu znamená malý strom, stromeček. Její 37letý majitel a šéfkuchař Jakub Lašek vysvětluje, že pod stromy rád sedává, symbol jehličnanu mu přišel geniálně jednoduchý pro využití ve firemním logu a pobyt v Japonsku mu změnil život.

Jakuba Laška doporučil coby gastronomickou naději do 40 let René Müller, zakladatel sítě hranolkáren Faency Fries, sám rovněž třicátník a Ostravan. O tipy jsme dále požádali také Lukáše Hejlíka, herce a autora projektu Gastromapa, a Radka Kašpárka, šéfkuchaře z pražské restaurace Field, jednoho ze dvou českých podniků, které obdržely michelinskou hvězdu.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.