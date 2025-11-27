Česko v posledních letech zažívá opakovaný boom reality show. Zatímco před lety bodovali VyVolení nebo Big Brother, dnes je to Survivor, Zrádci nebo různé seznamovací show. Právě Zrádci z produkce TV Prima o posledním listopadovém víkendu vrcholí finálovým dílem. Ačkoliv hlavní tváří pořadu je herec Vojtěch Kotek jako moderátor v roli hradního pána, hlavním mozkem je Markus Krug. Pětatřicetiletý scenárista a režisér se proslavil především spoluprací s Kazmou na pořadu One Man Show. Nyní je více sólovým hráčem.
„Slovo reality show jsem u první série vůbec nechtěl říkat nahlas. Ale už je to zavedené, nevadí mi to. Beru to jako experiment, jak lidé mezi sebou interagují, jak o tom přemýšlí, jak dokážou intrikovat, když jsou v prostoru, kde je to dovolené,“ říká Krug v rozhovoru s HN. Podle něj se hra plná lží, intrik a emocí prolíná do jakéhokoliv pracoviště nebo osobního života.
Zrádci jsou totiž trochu jiná reality show. Jejich princip je jednoduchý a funguje na základě psychologické hry Městečko Palermo. Soutěž má na začátku 24 hráčů, kteří odjedou na hrad Křivoklát a navzájem netuší, kdo má jakou roli. Většina z nich je takzvaně „věrných“ a snaží se během 14 dnů odhalit a odsoudit své nepřátele, tedy zrádce. Pokud se jim to na konci každého dne nepodaří a při tradiční poradě u kulatého stolu se při hlasování netrefí, zrádci v noci vyřadí ještě jednoho z věrných. Všichni hráči během hry sbírají peníze do společného banku. Pokud do finále dojde byť jen jediný zrádce, peníze náleží jemu. Pokud zbudou jen věrní, peníze si rozdělí přeživší mezi sebe.
Co se dočtete dál
- Proč je show unikátní.
- Kolik se kolem ní pohybuje lidí.
- Co Krugovi v show malinko chybí a kam ji chce posunout.
- Co mu nyní bere nejvíce času.
- Jak posouvat megalomanství v Česku.
