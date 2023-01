Byl to pozoruhodný úkaz. Když v kutnohorské GASK otevřeli výstavu Květy a Jitky Válových, spustila se na sociálních sítích řetězová reakce. Zatímco někteří zasvěceně lajkovali, většina udiveně žasla. A teď všichni, znalí i neznalí, zvou do Kutné Hory. Ano, jeďte tam. A také do Libčic nad Vltavou a do Kladna.

Celoživotní symbióza

„My jsme asi měly být jeden člověk, ale pak jsme se nějak rozdělily,“ říkávala Jitka Válová o propojení s Květou, svým dvojčetem, a onen výrok lze chápat jako leitmotiv kutnohorské výstavy. Otevírá se velkými dvojportréty a provádí tvorbou obou umělkyň. „Aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné ze sester, musí zároveň rozumět obsahům díla i té druhé,“ vysvětluje kurátor Richard Drudy. Celoživotní symbiózu Válových charakterizuje jako sílu, jež podněcovala i podmiňovala jejich tvorbu.