Americké třídě se známým pomníkem Díky, Ameriko na jejím západním konci se v Plzni přezdívá Třída politických omylů. V minulosti totiž nesla mimo jiné názvy Wilsonova, třída Vítězství, Stalinova, Moskevská či Ludvíka Svobody. Oslovení Plzeňané však považují za nedopatření spíše současnou podobu nejznámějšího bulváru čtvrtého největšího českého města. „Nějak se nám ta Americká rozpadá,“ prohodí 25letý Jakub Suk, spolumajitel baru Moovement, nacházejícího se asi sto metrů od zmíněného památníku, postaveného po roce 1989 na počest americké armádě, jež před 80 lety osvobodila město. Mladému muži, který právě uklízí dvorek domu, kde svůj studentský lokál s hudebním klubem provozuje, se nelíbí nevábné a zchátralé okolí. „Kolem nás je pět baráků v dezolátním stavu. Majitelé do toho nic nedávají, je jim jedno, kdo tam bydlí,“ tvrdí. Některé domy v sousedství, i když mají poměrně ucházející fasády, při nahlédnutí do vnitrobloků či chodeb skutečně vypadají dost zanedbaně.

Ovšem nevábně působí Americká třída i jako celek. Stačí projít celý kilometr její délky až k vlakovému nádraží. Do očí vás udeří vizuální kakofonie vývěsních štítů. Je těžké tu najít příjemný podnik na kávu či na večeři. Natož objevit místo, kam zajít za kulturou. Pamětníci si vybavují ještě větší ušmudlanost třídy v dobách normalizace, ale musí být hlavní městský bulvár „ošklivý“ (ano, to bylo opakované hodnocení od místních) i 35 let po změně režimu? Navíc když před čtyřmi lety magistrát prosadil uzavření části této dlouhé ulice pro automobily?

