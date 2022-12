Svou ženu Silvii bezmezně miluju, v posledních dnech mě ale chvílemi přivádí k šílenství. Po celý rok, když se sejdeme po práci doma a Silvie dětem chystá večeři, často si u toho povídáme, třeba se sklenkou vína. Úderem adventu nám k tomu ale vždy musí hrát koledy nebo tklivá vánoční produkce Karla Gotta. Stejně jako moje žena se evidentně svátečně poblázní spousta lidí po celém světě. Aktuálně o tom svědčí i návrat zpěvačky Mariah Careyové a jejího téměř 30 let starého hitu All I Want For Christmas is You na čelo britské hitparády, a to už před polovinou prosince. Pro mě je ovšem tahle skladba symbolem toho nejhoršího, co bylo kdy v kategorii „vánoční píseň“ natočeno.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se