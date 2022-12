„Řvoucí čtyřicítky“ jsou odjakživa postrachem námořníků. Vody oceánů mezi čtyřicátým a padesátým stupněm jižní šířky prosluly ničivými bouřemi už v dobách, kdy se jimi plavili Fernao de Magalhaes či Francis Drake. Měření systémem družic Satelite Data System podepřela empirické zkušenosti mořeplavců tvrdými čísly. Jižní polokoule má asi o čtvrtinu bouřlivější počasí než oblasti na sever od rovníku. Důvod zůstával dlouho nejasný. Nyní tuto záhadu objasnil tým vedený Tiffany Shawovou z University of Chicago ve studii publikované vědeckým časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences.

