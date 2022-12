Guillermo del Toro’s Pinocchio (USA/Francie 2022)

od 9. 12. na Netflixu

Mexický režisér Guillermo del Toro vždycky miloval příšery. Ve snímku Faunův Labyrint spojil fantasmagorickou pohádku s drsným válečným dramatem, v komiksové sérii Hellboy učinil z titulního hrdiny posmutnělý charakter a tohoto ďábelského zabijáka s uřezanými rohy proměnil v protagonistu takřka romantického ražení. Podobné hry jsou pro tvorbu oscarového tvůrce typické, i obludy mohou v jeho filmech být sympatické a pohádky naopak pořádně temné.

Mistr práce s barvou a obecně vizuální stránkou bývá v monografiích přirovnáván k alchymistům: tak jako oni proměňuje formy a žánry v cosi nového, co si z Hollywoodu jen půjčuje různé oblíbené prvky, výsledkem je ale vždy jeho vlastní, osobitý tvar. Nyní ve svém tyglíku umíchal vysněný projekt, jehož realizaci chystal celé dekády. Nová verze Pinocchia přichází krátce poté, co se, s velmi smíšeným výsledkem, svého oblíbeného animovaného hrdinu pokusili vzkřísit u Disneyho v hrané podobě. Del Toro dal známému příběhu tradiční loutkovou podobu. Ale navzdory úchvatné animaci, která je ideální formou právě pro příběh o oživlém vyřezaném kousku dřeva, je nový Pinocchio opět temný, „deltorovský“ pohled do světa monster.