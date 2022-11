Rover Perseverance sbírá na povrchu Marsu vzorky zeminy a hornin, které by měla v roce 2029 vyzvednout nová martská mise a dopravit je na Zemi. Mezinárodní tým vedený Michaelem Dalym z Uniformed Services University of the Health Sciences v americké Bethesdě nyní přichází na stránkách vědeckého časopisu Astrobiology s varováním: vzorky mohou obsahovat martské mikroby s podstatně vyšší pravděpodobností, než s jakou odborníci doposud počítali.

