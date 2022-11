Vladimír Komárek se do ledové Vltavy noří pravidelně nejen při známé hromadné svatoštěpánské akci u pražského Národního divadla, ale po celou zimu. A trénuje samozřejmě i nyní. „Byla to první koupel po mém nedávném onemocnění covidem. Raději jsem proto ve vodě zůstal jen chvilku,“ říká 69letý matematik a předseda České otužilecké unie poté, co vylezl na břeh ze 14stupňové řeky na oblíbeném místě otužilců v Braníku. Když se ho zeptáme, jak se potýká s nynější energetickou krizí a na kolik vytápí svůj byt, jeho odpověď nejspíš mnohé překvapí: doma má 24 stupňů Celsia. „Jeden náš kolega říkával, že tepla si nejvíc váží právě otužilci,“ usmívá se Komárek. Na otázku, kolik při tak vysokých teplotách platí měsíčně za plyn, prohodí: „Ani nevím. Bydlím v činžáku, kde je ústřední vytápění, a v bytech nejsou měřáky.“

