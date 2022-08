Letos v září to bude 115 let od okamžiku, kdy na českém území živé hřebce v „taxislužbě“ nahradily koně v motorech aut. Před rokem 1907 se jezdilo fiakry – nájemnými kočáry taženými koňmi. Pro osobní přepravu poskytovanou za úplatu šlo o obrovský mezník, motorizovaná pražská taxislužba byla první svého druhu v Rakousku-Uhersku.

Přestože byly benzínové „drožky“ pro mnoho Pražanů až do druhé světové války finančně nedostupné, po městě jich v roce 1935 jezdilo kolem dvanácti set. Druhá světová válka přinesla do taxislužby novinku, vysílačky. Začala vznikat první dispečerská centra. Do komunistického převratu byla celá taxislužba v soukromých rukou, pak byla jako většina oborů znárodněna. Vozový park vzniklého „komunálního podniku“ Autoslužba hlavního města Prahy zaplnila sovětská auta Volha a GAZ Poběda, ale i domácí Škoda 1200. Roku 1962 se pražská taxislužba začlenila do Dopravních podniků hlavního města Prahy. Uvolnění poměrů v šedesátých letech přinesl zákazníkům i možnost objednat si luxusní Tatru 603, kterou se do té doby vozili pouze režimní papaláši.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 50 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.