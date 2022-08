Které knížky vám teď leží na nočním stolku?

Svědectví o životě v KLDR Foto: archiv

Rozhodla jsem se trochu dovzdělat v současné české literatuře, takže se mi tam nakupily tyto: Alena Morštajnová – Listopád, Karin Lednická – Šikmý kostel (to už snad přečetli všichni) a právě jsem dočetla Ninu Špitálníkovou a její Svědectví o životě v KLDR.

Máte knihu, která se vám osvědčila jako „lék“ na špatné zprávy?

Léčením v období nesnází je pro mě spíš procházka se psem Hugem než knížka. Na četbu se potřebuji zklidnit a soustředit. Kdybych ale měla doporučit něco opravdu silného, upřímného a citlivého, bude to Sándor Márai. Jeho Judita, Svíce dohořívají nebo Odkaz Ester jsou jedinečné knížky.

Koho ještě kromě Máraie ráda čtete, a k jeho dílu se tedy často vracíte?

Sto roků samoty Foto: archiv

Je toho tolik napsáno, že raději objevuji nové. A stejně vím, že nikdy nestihnu přečíst tolik, kolik bych chtěla. Když ovšem vyjde cokoliv od Michaela Cunninghama, nikdy neváhám.

Jaké čtení si s sebou berete na cesty?

Kdysi na cestě – po zemi – do Pákistánu mi dělal společnost Remarque a jeho Tři kamarádi, nesmírně dobře napsaná kniha, ostatně jako všechno od tohoto autora. V Jižní Americe zase Márquez a jeho Sto roků samoty – jeho magický realismus je opravdu magický, do Ruska jsem si vzala Annu Kareninu od Tolstého. Osvědčilo se mi číst v dané zemi autory, kteří z ní pocházejí. Máte okamžitou zpětnou vazbu.

Co jste četla, když jste byla malá?

Mým velkým oblíbencem byl Medvídek Pú. Rodiče už na něj byli po právu alergičtí. V období dospívání jsem objevila Shakespeara a verneovky. Přečetla jsem snad všechno, co bylo dostupné.

Se kterým autorem byste ráda zašla na sklenku dobrého vína?

Judita Foto: archiv

S Virginií Woolfovou, ale to už se mi nepodaří. Kdyby to měl být žijící autor, zvolila bych Donnu Tarttovou. U obou mám pocit, že záleží na každé, i té nepatrné větě. Každé slovo u obou autorek má svoje místo a jejich skladba vět mi velmi často přijde až geniálně precizní.

A kterého autora byste s sebou ráda vzala na cestu kolem světa?

Jako zcela jedinečná postava mi vždy přišel Jorge Luis Borges. Nebyl jen spisovatel, pro mě byl tak trochu i filozof. Jeho cestování časem a mísení snů s realitou dává hodně prostoru na tak dlouhou cestu. No a dnes bych si vzala s sebou i Bibli. Společnost by mi dělalo hodně autorů a přitom by se mnou cestoval jen ten „jeden“. Berte to s humorem. Každopádně tuhle knihu můžete číst stále dokola a vždy najdete něco nového.