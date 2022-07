Od turistické chaty na vrcholu kopce Kozákov s nadmořskou výškou 744 metrů se dolů severním směrem klikatí asfaltová silnice. Podél vozovky, která má na necelých třech kilometrech sklon kolem osmi procent, stojí stovky lidí. V zatáčkách jsou vyskládány balíky slámy a někde také záchranné sítě. Bezpečnostní bariéry jsou nutností. Pojedou… poletí tudy závodníci na longboardech. Skejťáci zhruba tak, jak je potkáváte ve městech a vidíte různě skákat ve skateparcích. Tihle, kteří se o minulém víkendu zase sešli na nejvyšším kopci Českého ráje, dávají před triky přednost rychlosti. Čím vyšší je, tím lépe. Jejich prkno je kvůli tomu podstatně delší a těžší než klasické.

Nebavíme se zdaleka o nějaké výstřední zábavě. Z downhill skateboardingu by se mohl stát olympijský sport už za šest let na hrách v Los Angeles. A Češi by mezi nejlepšími mohli být.

„Hned se mi zalíbila ta volnost a vlna adrenalinu, která s rychlou jízdou z kopce na dlouhém prkně bez brzd přišla,“ říká Lev Seidl. Osmadvacetiletý muž z Liberce letos v závodě Kozákov Challenge s mezinárodní konkurencí vypadl v prvním kole. V dětství se věnoval florbalu a fotbalu. Když se však v 16 letech poprvé svezl na longboardu, šly tyto hry stranou.

