V Česku je přes 36 tisíc domů s byty k pronájmu čili činžáků, jež vlastní „fyzická osoba“. Co pan domácí, to jiné podmínky. Někteří sázejí na zahraniční nájemníky, další dávají přednost chudším Čechům, kteří však v bytě zůstanou déle. Jedni uzavírají smlouvu na tři měsíce, jiní na deset let. Tři majitelé mluví o tom, jestli je vlastnit dům terno, nebo spíš břímě.