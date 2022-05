Posledních deset let řešil Jiří Šmejc vlastní byznys, teď se ale vrací do PPF, aby navázal na vizi a pracovní nasazení zesnulého Petra Kellnera. Je to velká výzva, v Česku nejde řídit nic většího. Jaký je nový šéf nejmocnější finanční skupiny v...

20. 5. 2022 ▪ 9 min čtení