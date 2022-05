Ještě dnes rodiče svým dětem někdy říkávají, že ovoce rostoucí na stromech podél silnic je jedovaté a nemají ho jíst. Jim to zase říkali jejich rodiče – a ti měli pravdu, protože ovoce za jejich časů skutečně obsahovalo olovo, jež se do něj dostávalo z výfukových plynů automobilů. Dnes už se naštěstí olovo do benzinu nepřidává, jak ale ukazují studie, naposledy z letošního března, důsledky jeho používání si nese lidstvo dodnes. Například je kvůli němu hloupější.

„Upřímně řečeno, byl jsem z těch výsledků v šoku a pořád jsem,“ uvádí profesor Michael McFarland z Floridské státní univerzity, jeden z autorů letos vydané studie zabývající se dopadem olova na lidskou inteligenci. Podle ní olovnaté výpary v dětství negativně ovlivnily zhruba polovinu dnešní americké populace. V průměru olovo snížilo inteligenci měřenou inteligenčním kvocientem (IQ) u jednoho člověka o 2,6 bodu.

Lidé, kteří jako děti vyrůstali v 60. a 70. letech, kdy byla koncentrace olova v prostředí nejvyšší, však přišli v průměru o sedm bodů. K odhadům využili vědci záznamy sledující vývoj koncentrace olova v krvi téměř 12 tisíc amerických dětí v několika po sobě jdoucích desetiletích, demografické statistiky nebo vývoj zamoření životního prostředí olovem.

