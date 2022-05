Studoval práva a chvíli se jim také věnoval, pak ale zjistil, jak říká, že to není práce pro něj, a vrátil se ke koním. Vladimír Šedivý mezi nimi vyrostl a živí se jako podkovář se specializací na ortopedické kování. Koním s nemocnými kopyty vrací jistý, bezbolestný krok a někdy jim svou péčí zachraňuje život. To hlavní, čím žije on i jeho manželka, se ovšem koní týká také. Jezdí s nimi rodeo.